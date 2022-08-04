البرلمان الفرنسي يوافق على حزمة مساعدات لمواجهة التضخم

وافق البرلمان الفرنسي على حزمة لمواجهة التضخم لصالح الأسر، في إشارة إلى قدرة الرئيس إيمانويل ماكرون على تمرير التشريعات برغم فقدان الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وبعد ثلاثة أسابيع من التنقل بين مجلسي البرلمان، منح مجلس الشيوخ اليوم موافقته النهائية على مشروع قانون عدل ميزانية البلاد لعام 2022 لإفساح المجال لمزيد من الإجراءات التي تعوض ارتفاع أسعار الطاقة.

ومن خلال الموافقة على الميزانية التكميلية، سيمنح البرلمان أيضا الضوء الأخضر لتخصيص حوالي 10 مليارات يورو لتأميم شركة "إي دي إف" العملاقة للطاقة المديونة بالكامل لتسهيل استثمارات كبرى في الطاقة النووية، من بين أمور أخرى.

وكان هذا أول تحد لماكرون في البرلمان منذ فقد أغلبيته المطلقة في حزيران/ يونيو، مما اضطره إلى بناء تحالفات عاجلة مع أحزاب منافسة لتمرير التشريع.