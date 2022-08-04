سكرتير عام الأقصر يناقش رفع كفاءة عدد من الطرق الزراعية

عقد السكرتير العام لمحافظة الأقصر محمد عبدالفتاح آدم، اجتماعا تنسيقيا، بحضور المهندس محسن زهران رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكباري بالمنطقة الثامنة بقنا، وذلك لمناقشة أعمال رفع كفاءة عدد من الطرق بالمحافظة.

حضر الاجتماع رؤساء مراكز ومدن الأقصر وأرمنت وإسنا والبياضية والطود والقرنة، وممثلي شركة الغاز وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء والشركة المصرية للاتصالات ومكتب دار الهندسة ومديرية الطرق بالأقصر ووكيل وزارة الري بقنا وجهاز تعمير البحر الأحمر.

وتضمن الاجتماع مناقشة أعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي بأرمنت بطول 6 كيلو متر، والطريق الزراعي الغربي بإسنا السباعية بطول 22 كيلو متر، وطريق كمين العماري حتى كمين الطود بطول 15 كيلو متر، وازدواج الطريق الزراعي الغربي من مركز القرنة حتى مركز إسنا، كما تم متابعة ما تم تنفيذه في قطاع الطرق بقرى حياة كريمة بمركزي إسنا وأرمنت.

وأكد السكرتير العام لمحافظة الأقصر، خلال الاجتماع، على سرعة إنجاز المهام المطلوبة وضرورة تحقيق التنسيق الكامل بين كافة جهات الاختصاص للتغلب على أي معوقات تمهيدا للبدء في أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وبما يضمن الحفاظ على المال العام.