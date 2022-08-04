 حكومة الإكوادور تتفق مع السكان الأصليين على تسريع وتيرة المفاوضات - بوابة الشروق
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حكومة الإكوادور تتفق مع السكان الأصليين على تسريع وتيرة المفاوضات


نشر في: الخميس 4 أغسطس 2022 - 10:25 م | آخر تحديث: الخميس 4 أغسطس 2022 - 10:25 م

اتفقت حكومة الإكوادور ومنظمات السكان الأصليين على تغييرات في إطار عمل التفاوض لمحاولة تسريع وتيرة الاتفاقات والوفاء بالموعد النهائي البالغ 90 يوما، حسبما ذكرت وزارة شؤون الحكم في بيان تم إرساله في رسالة نصية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

ويشمل التغيير في المنهجية، الذي توسط فيه أساقفة كاثوليك، طلب مشاركة مقرر خاص من الأمم المتحدة وتبادل المعلومات والمواقف بين الطرفين قبل بدء المفاوضات الأسبوعية، مع تخصيص يومين لمراجعة كل نقطة.

ووافقت الحكومة على تقديم خطط متابعة لتسريع تطبيق الاتفاقات.

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