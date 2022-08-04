 لبنان يسمح للسفينة لوديسيا بالمغادرة بعد تحقيق في اتهامات حيازتها حبوب أوكرانية مسروقة - بوابة الشروق
الخميس 4 أغسطس 2022 12:14 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟

النتـائـج تصويت

لبنان يسمح للسفينة لوديسيا بالمغادرة بعد تحقيق في اتهامات حيازتها حبوب أوكرانية مسروقة

أ ش أ
نشر في: الخميس 4 أغسطس 2022 - 11:51 ص | آخر تحديث: الخميس 4 أغسطس 2022 - 11:51 ص

سمحت السلطات اللبنانية للسفينة السورية "لوديسيا" بمغادرة ميناء طرابلس شمالي لبنان صباح اليوم الخميس، بعدما صدر قرار قضائي بفك الحجز عن السفينة والسماح لها بالإبحار إلى سوريا.

وكانت السفينة لوديسيا قد توقفت بميناء طرابلس أثناء سيرها نحو سوريا وذلك قبل نحو أسبوع قادمة من روسيا، ثم تلقت السلطات اللبنانية بلاغا من السفارة الأوكرانية في لبنان زعم أن السفينة تحمل بضائع مسروقة من أوكرانيا من بينها قمح وسلع غذائية، ما دفع السلطات اللبنانية لاحتجاز السفينة للتحقيق.

وعقدت السفير الأوكراني في بيروت مؤتمرا صحفيا عرض فيه على السلطات اللبنانية شراء حمولة السفينة بأسعار أقل بكثير من قيمها الحقيقة، وبعد قرابة أسبوع من احتجاز السفينة، أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حميه عن السماح للسفينة "لوديسيا" السورية بالمغادرة من قبل رئاسة ميناء طرابلس؛ وذلك وفقا للأصول القانونية اللبنانية، موضحا أن هذا القرار جاء انطلاقا من سيادة لبنان على بره وبحره وجوه.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك