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أعداد جريدة الشروق
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فلسطين تثمن دور البنك الدولي الداعم لشتى القطاعات في البلاد

أ ش أ
نشر في: الخميس 4 أغسطس 2022 - 1:46 م | آخر تحديث: الخميس 4 أغسطس 2022 - 1:46 م

ثمن المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني الوزير أحمد عساف، دور البنك الدولي في بلاده وما يقدمه للشعب الفلسطيني في شتى القطاعات، مشيرا إلى أن الاحتلال أكبر معضلة أمام التنمية في فلسطين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال لقاء عساف مع مدير وممثل البنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار، حيث أعرب عن شكره للأخير على دوره الذي قام به خلال فترة عمله في فلسطين، وذلك قبيل انتهاء مهامه كممثل للبنك الدولي في فلسطين.

من جانبه، أكد كانثان شانكار، أنه يجب البناء على ما تم إنجازه في السنوات السابقة من قبل البنك الدولي والاستمرار في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني.


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