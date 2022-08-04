روسيا تطالب دبلوماسية نرويجية بمغادرة البلاد ردا على سلوكها في مورمانسك

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، استدعاء سفير النرويج لدى موسكو؛ احتجاجا على السلوك التي وصفته بأنه "غير مقبول"، الذي صدر مؤخرا من أحد الموظفين في القنصلية النرويجية داخل فندق في مدينة مورمانسك الواقعة شمالي غرب البلاد، مطالبة في الوقت نفسه بضرورة مغادرة الدبلوماسية النرويجية من البلاد.

وأفادت الوزارة حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية، بأن "بقاء الموظفة في القنصلية العامة للنرويج إليزابيث إلينجسن في مدينة مورمانسك بعد الحادث الذي وقع مؤخرا في المدينة، بات مستحيلا".

وكانت وزارة الخارجية النرويجية قد أعربت - في السابق - عن أسفها على سلوك موظفة القنصلية النرويجية في مدينة مورمانسك الروسية، إليزابيث إلينجسن.

يذكر أن تقارير إخبارية كانت قد أفادت بأن إليزابيث إلينجسن، الدبلوماسية بالقنصلية النرويجية في مورمانسك الروسية، كانت قد تصرفت بـ"فظاظة وعدوانية"، في أحد فنادق مدينة مورمانسك عندما طلب منها الانتظار حتى يتم تنظيف الغرفة التي نزلت فيها، حيث صرخت في وجه عامل أحد الفنادق بـ"عبارات بذيئة".