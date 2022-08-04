التعاون الإسلامي تدعو لإحياء اليوم الإسلامي لحقوق الإنسان



دعت منظمة التعاون الإسلامي الدول الأعضاء، والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، والمنظمات المعنية، لإحياء اليوم الإسلامي لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، والذي يحتفل به العالم الإسلامي في الخامس من أغسطس من كل عام.



وحثت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، في بيان صحفي اليوم الخميس، الدول الأعضاء على التضامن مع الشعوب الإسلامية في هذا اليوم، الذي أقره مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الدورة الـ48 التي انعقدت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد في مارس الماضي.



ودعت المنظمة "إلى اغتنام هذه المناسبة لاتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز حقوق الإنسان والانتقال بها إلى مكانة أرقى عبر الحوار والتعاون والتعليم والتوعية".