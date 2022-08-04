رئيس دينية الشيوخ: قانون الأحوال الشخصية يمثل أهمية كبيرة لمعالجة قضايا الأسرة

يوسف عامر: الرئيس السيسى يهتم من أجل تحقيق استقرار الأسرة والنهوض بها

قال يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إن قانون الأحوال الشخصية يمثل أهمية كبيرة لمعالجة الكثير من قضايا الأسرة والمجتمع فى ضوء الضوابط الشرعية بما يحقق المقاصد الشرعية العليا وبما يحقق مصالح العباد، خاصة في ظل المستجدات والمتغيرات العالمية، لذلك يهتم الرئيس عبدالفتاح السيسى بهذا الملف من أجل تحقيق استقرار الأسرة المصرية والنهوض بها واستقرار المجتمع بأكمله.

وأضاف عامر، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن النظر فى القوانين بين الحين والآخر أمر ضرورى لتحقيق مصالح الناس، وكذلك المقاصد الشرعية العليا، موضحا أن كل المعنيين بموضوع الأسرة وتحقيق استقرارها يدرسه كل واحد وفق خبرته واستطاعته بما يحقق الهدف الرئيسي، والجميع فى انتظار ما سينتج عن اللجنة القانونية والقضائية التى كلفها الرئيس السيسى بهذه المهمة الجليلة.

وذكر رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بالشيوخ، أن مصر تعيش الآن فى جمهورية جديدة تستمد قوتها من حضارات المصريين على مر العصور التى خدمت الإنسان فى كل زمان ومكان ومن شعبها العظيم وقياداته السياسية الحكيمة التى تحافظ على الهوية المصرية، فى ظل دولة مدنية تواكب كل مستجدات الواقع ومتغيراته المتلاحقة، قائلا إن توجيهات الرئيس السيسى فى هذا الأمر وفى كل أمور الدولة تدخل فى باب المصلحين فى الأرض، والمصلحين ثلة صالحة آثرت أن يكون لها نصيب من ميراث النبوة.