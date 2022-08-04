الكويت: نأمل مراعاة الهواجس الكويتية والخليجية حول الاتفاق النووي الإيراني

أعرب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي، عن أمله بأن يتم مراعاة الهواجس الكويتية والخليجية حول الاتفاق النووي الإيراني، مؤكدا ضرورة متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بالتحقق والرصد في ايران.

ودعا البناي الأطراف المعنية في الاتفاق النووي الإيراني إلى العودة لطاولة المفاوضات بهدف الوصول لاتفاق التحقق من سلمية البرنامج النووي الإيراني من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأكد موقف الكويت الثابت والراسخ إزاء ما يتعلق بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وقضايا نزع السالح النووي وعدم انتشاره.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس عن السفير البناي قوله في كلمة دولة الكويت ألقاها مساء أمس الأربعاء أمام المؤتمر العاشر لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إن ذلك يأتي انطلاقا من التزام الكويت المطلق باحترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية وايمانها الدائم بأهمية تدعيمها والحفاظ عليها.

وأضاف "يتفق العالم على أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية هي حجر الأساس لمنظومة عدم الانتشار ونزع السلاح النووي ونحن بأمس الحاجة اليوم لتأكيد مصداقية هذه المعاهدة والحفاظ على فاعليتها ولاسيما أمام التطورات التي نشهدها ونحن نعاصر ذكراها الـ50".

وأشار السفير البناي إلى أن أمام هذا المؤتمر فرصة سانحة لإحراز تقدم حقيقي من خلال تنفيذ الالتزامات التي قطعتها الدول على نفسها وخاصة الدول الحائزة على الأسلحة النووية في تبنى خطة عمل طموحة تعوض الفرص التي مضت وضاعت.

ولفت إلى التطورات المتسارعة والخطيرة التي شهدها العالم في الفترة الماضية والمتضمنة إعلان بعض الدول الحائزة على السلاح النووي عن الاستمرار بتطوير وتحديث ترساناتها النووية وتمسكها بسياسة الردع النووي وجعلها جزءا من العقائد العسكرية وتزايد التوترات على الساحة الدولية بجانب استمرار التحديات التي تواجه المنظومة الدولية لمنع الانتشار النووي.

وأدان بشدة القيام بأي تجارب نووية تساهم في تقويض السلامة البشرية وأي استفزاز أو تصرف من شأنه أن يضر بالأمن والسلم الدوليين، مؤكدا أهمية تحقيق عالمية معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وتسهيل دخولها حيز النفاذ بأسرع وقت وذلك من خلال تصديق الدول اللازم، والتي لم تقم بذلك وبصفة خاصة الدول الحائزة على الأسلحة النووية.