غلق جزئي لكوبري فيصل للقادم من شارع فيصل إلى ميدان الجيزة لمدة 3 أيام

تعلن محافظة الجيزة عن تنفيذ أعمال صيانة للفاصل العرضي لكوبري فيصل في الاتجاه القادم من شارع الملك فيصل باتجاه كوبري الجيزة المعدني.

وتشير محافظة الجيزة، إلى أن الأمر سوف يتطلب قيام الشركة المنفذة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء غلق جزئي للكوبري بالاتجاه القادم من شارع الملك فيصل باتجاه كوبري الجيزة المعدني لمدة ٣ أيام اعتباراً من الساعة ١٢ صباحًا يوم الجمعة الموافق ٥ / ٨ / ٢٠٢٢، وحتى الساعة ٥ صباحًا يوم الأحد الموافق ٧ /٨ / ٢٠٢٢ على أن تكون الأعمال على مدار الــ ٢٤ ساعة دون تعطيل لحركة المرور.

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى أن الأعمال تأتي في إطار خطة الصيانة الدورية لرفع كفاءة الكباري والمحاور وتوفير السيولة المرورية.

ووجه المحافظ، رئيس حي جنوب الجيزة ومديرية الطرق باتخاذ ما يلزم نحو متابعة تنفيذ الأعمال على أكمل وجه لتسهيل حركة سير المركبات بالكوبري.

كما شدد المحافظ، على مسؤولي الإدارة العامة للمرور باتخاذ ما يلزم نحو تأمين حركة المركبات وإرشاد المواطنين بمحيط الأعمال لضمان عدم وقوع أي إعاقات مرورية.

وأوضح أن الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال نشرت اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال وعينت الخدمات المرورية لتسيير حركة المركبات.

وفي السياق كلف محافظ الجيزة، مديرية الطرق بالمحافظة بمراجعة أسوار كوبري الجيزة المعدني والتأكد من كفاءتها حيث تم مراجعه كل الأسوار الحديدية واستعدال الباكيات التي تستلزم استعدال وإعادة تركيبها لضمان أمن وسلامة قائدي المركبات.