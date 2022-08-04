 روسيا تدعو لمنع وقوع الأسلحة النووية في أيدي الإرهابيين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا تدعو لمنع وقوع الأسلحة النووية في أيدي الإرهابيين

أ ش أ
نشر في: الخميس 4 أغسطس 2022 - 4:05 ص | آخر تحديث: الخميس 4 أغسطس 2022 - 4:05 ص

دعت روسيا كافة الدول إلى تنفيذ التزاماتها في الرقابة على الأسلحة النووية بشكل مسؤول، ومنع وقوعها في أيدي الإرهابيين.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية عن نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة جينادي كوزمين خلال المؤتمر الخاص بمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي، قوله:"إن :"جهود المجتمع الدولي يجب أن تهدف في نهاية المطاف إلى تقليص مخاطر وقوع السلاح والمواد النووية في أيدي التنظيمات الإرهابية".
وأضاف: "ندعو كافة الدول إلى موقف مسؤول تجاه التزاماتها في مجال الرقابة على الأسلحة النووية، وكذلك الملاحقة القضائية للإرهابيين ومؤيديهم".

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