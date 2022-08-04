منظمة معاهدة الأمن الجماعي تدعو لعدم استخدام القوة في ناجورنو كاراباخ

أعربت منظمة معاهدة الأمن الجماعي عن قلقها إزاء تفاقم الأوضاع في ناجورنو كاراباخ.

ودعا الأمين العام للمنظمة ستانيسلاف زاس، جميع أطراف النزاع إلى ضبط النفس والامتناع عن استخدام القوة، وذلك في بيان أوردته وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني.

وقال زاس، في بيان: "تعرب الأمانة العامة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي عن قلقها إزاء أنباء الاشتباكات المسلحة التي وقعت في ناجورنو كاراباخ، والتي أدت إلى خسائر بشرية. وأعرب عن تعازي الحارة لأسر وأصدقاء الجنود الذين سقطوا، وندعو أطراف النزاع إلى الامتناع عن استخدام القوة واستخدام الأساليب الدبلوماسية الخالصة للتغلب على الخلافات القائمة".

يُشار إلى أن ناجورنو كاراباخ معترف بها دوليًا كجزء من أذربيجان، ومع ذلك، فإن المنطقة تضم سكانًا من أصول أرمن وتحكمها بحكم الأمر الواقع سلطات جمهورية ناجورنو كاراباخ المعلنة ذاتيًا، والمعروفة أيضًا باسم جمهورية أرتساخ، منذ التسعينيات، عندما سعت المنطقة لأول مرة إلى الانفصال عن أذربيجان. ومنذ ذلك الحين، تمتع السكان الأرمن في ناغورنو كاراباخ والميليشيات المحلية بدعم من يريفان وهو محل النزاع مع باكو.