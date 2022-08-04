تذبذب أسعار النفط بعد تراجعها إلى أقل مستوياتها منذ 6 أشهر

وزير النفط الإيرانى: الشتاء القادم سيكون صعبا على الأوروبيين والعالم

أمين عام الأمم المتحدة ينتقد الأرباح الهائلة لشركات النفط رغم معاناة الملايين من أزمة الطاقة



تذبذبت أسعار النفط، حيث بدأت بالصعود، أعقبه هبوط ملحوظ، عاودت الصعود، قبل الوصول إلى منتصف جلسة التعاملات.

واستهلت أسواق النفط التعاملات على ارتفاع بدعم من مخاوف نقص المعروض؛ ما أدى إلى انتعاش الأسعار من أدنى مستوياتها فى عدة أشهر.

ثم انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسى، تسليم أكتوبر المقبل بنسبة 0.56%، مسجلا 96.24 دولار للبرميل، كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، تسليم سبتمبر، 0.39%، إلى 90.31 دولار للبرميل.

ثم عاودت الصعود، زادت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا أو 0.37% إلى 97.14 دولار للبرميل، فى حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 43 سنتا أو 0.47% إلى 91.09 دولار للبرميل.

كانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، أمس الأربعاء، على تراجع بنحو 4%، مسجلة أقل مستوى منذ فبراير الماضى، بعد أن أظهرت بيانات أمريكية ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين بشكل غير متوقع فى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضى.

فى الوقت نفسه وافق تجمع «أوبك+» للدول المصدرة للبترول، فى الاجتماع الذى عقده أول الأربعاء، على رفع إنتاجه من النفط خلال سبتمبر المقبل، بمقدار 100 ألف برميل يوميا، مشددا على أن محدودية فائض الطاقة الإنتاجية لدى الدول الأعضاء وهو ما يقتضى استخدامها بحذر شديد استجابة لانقطاعات الإمدادات الشديدة مستقبلا.

وأشار التكتل فى بيانه الختامى، إلى أن عدم كفاية الاستثمارات سيؤثر على توفر معروض نفطى كاف لسد الطلب المتنامى لما بعد 2023.

وبعد إقرار «أوبك+» زيادة إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا، وصف محللون القرار بأنه إهانة للرئيس الأمريكى جو بايدن بعد زيارته للسعودية الشهر الماضى لإقناع المملكة بضخ المزيد لمساعدة الولايات المتحدة والاقتصاد العالمى.

وكانت «أوبك» وحلفاؤها بقيادة روسيا، زادوا الإنتاج فى السابق بما يتراوح بين 430 و650 ألف برميل يوميا فى الشهر، رغم أنهم يجاهدون لتحقيق الأهداف الكاملة لأن معظم الأعضاء استنفدوا بالفعل إمكاناتهم الإنتاجية.

وعقب اندلاع الحرب الروسية فى أوكرانيا يوم 24 فبراير 2022، ارتفعت أسعار النفط إلى مستويات قوية مما تسبب فى مزيد من الضغوط التضخمية فى مختلف البلدان والمناطق.

وفى سياق متصل، أكد وزير النفط الإيرانى جواد أوجى، أن بلاده مستعدة للعودة إلى سوق الطاقة العالمية فى أقرب وقت، مذكرا بأن الشتاء القادم سيكون صعبا على الأوروبيين والعالم.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) الخميس، عن «أوجى» القول إن «الشتاء القادم سيكون عسيرا للغاية بالنسبة للأوروبيين وسائر دول العالم»، مؤكدا استعداد إيران، «باعتبارها تمتلك أكبر احتياطى للنفط والغاز على مستوى العالم، أن تعود فى أقرب وقت ممكن إلى سقف إنتاج الخام الذى كانت عليه فى مرحلة ما قبل العقوبات».

ويأتى تصريح الوزير الإيرانى بينما تجرى استعدادات لاستئناف المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران فى فيينا للتوصل إلى اتفاق يعيد إحياء الاتفاق النووى الإيرانى.

من جهة أخرى، انتقد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، تحقيق شركات النفط أرباحا طائلة، فى وقت يعانى مئات الملايين من ارتفاع أسعار الطاقة والسلع.

وقال إن الارتفاع الهائل فى أسعار الطاقة فاقم من الأزمة الوجودية المتمثلة فى تكلفة المعيشة بالنسبة لمئات الملايين من الأشخاص، مع استمرار اندلاع الحرب الروسية فى أوكرانيا.

جاء ذلك، مساء أمس الأربعاء، خلال تقديمه الموجز الثالث من مجموعة الاستجابة للأزمة العالمية بشأن الغذاء والطاقة والتمويل (GCRG)، التى أُنشئت استجابة للأزمة التى أثارها الغزو الروسى لأوكرانيا.

وكشفت نتائج أعمال كبرى الشركات الأمريكية ــ على سبيل المثال ــ الفصلية عن تحقيق أرباح ضخمة، بفضل ارتفاع أسعار النفط عالميا، مثل إكسون موبيل التى بلغت أرباحها فى الربع الثانى بقيمة 17.9 مليار دولار، بزيادة 4 أضعاف تقريبا على 4.69 مليار دولار، أو 1.10 دولار للسهم، خلال المدة نفسها من عام 2021.

وسجلت شركة شيفرون أرباحا بلغت 11.6 مليار دولار، وفى شل، وهى عملاق الطاقة الأنغلو ــ هولندية، بلغت 11.5 مليار دولار.

وقال الأمين العام إنه من «غير الأخلاقى» أن تعلن شركات النفط والغاز الكبرى حصد «أرباح قياسية»، بينما ترتفع الأسعار.