تحدث البرتغالي نونو ألميدا، المدير الفني لفاركو، عن تعادل فريقه مع الأهلي، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، بالجولة الـ 27 من مسابقة الدوري الممتاز، مؤكدا أن فريقه لعب مباراة خططية على أعلى مستوى أمام فريق كبير مثل الأحمر.

وقال ألميدا، في تصريحات عقب المباراة: «واجهنا فريقا كبيرا ومنظما بشكل جيد للغاية، ويملك تمركزا فنيا وخططيا جيدا للغاية، كنا نعلم صعوبة المباراة، وكانت قوية للغاية أمام لاعبين كبار مثل أيمن أشرف وميكيسوني وحسام حسن الذي ركض كثيرا خلف المدافعين».

وواصل: «الأهلي حاول الاختراق عبر الأجنحة والعمق وحاول لاعبيه التمركز بين الخطوط، ولكن الضغط المتواصل طوال المباراة كان له تأثير كبير واحتفاظ لاعبينا بكامل التركيز أيضا».

وأوضح: «مباراة اليوم كانت خططية على أعلى مستوى ولم نترك مساحة للأهلي وحاولنا الضغط عليهم وسنحت لنا بعض الفرص للتسجيل وفي الشوط الثاني المباراة كانت أصعب».

وشدد: «المباراة أصبحت صعبة علينا بعد حالة الطرد التي تعرض لها فريقنا، خاصة أننا نواجه أعلى جودة من لاعبي الأهلي، سعيد للغاية بأداء لاعبي فريقي ودائما نحن مستعدون للمباريات قبل خوضها بشكل جيد للغاية، فاركو في موسمه الأول بالدوري الممتاز ولذلك نحن سعداء».

وأتم: «تحكمنا في مجريات اللعب أمام الزمالك وبيراميدز وقمنا بنفس المجهود أمام الأهلي وهذا يعني العديد من العمل الشاق من منظومة فاركو من أجل تقديم أفضل ما لدينا».