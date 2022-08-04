مهرجان الإسكندرية المسرحي يعلن عن أعضاء لجنة مشاهدات العروض المحلية بدورته الـ12

أعلنت الإدارة المنظمة لمهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي "مسرح بلا إنتاج" أسماء أعضاء لجنة مشاهدات العروض المحلية بالدورة الثانية عشرة، والتي تنطلق بمدينة الإسكندرية في سبتمبر المقبل، برئاسة الفنان إبراهيم الفرن.

وكشفت إدارة المهرجان، عبر الصفحة الرسمية للمهرجان على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن لجنة المشاهدات ستبدأ عملها في مشاهدة العروض المتقدمة للمشاركة بالمهرجان في الفترة من 10 إلى 15 أغسطس الجاري بقصر ثقافة الأنفوشي، وتتكون من دكتور أيمن الخشاب أستاذ المسرح بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، وعضوية كل من الدكتور الفنان أحمد بركات والمخرج سامح الحضري والمخرج أحمد جابر ومحمد فاضل، وريم الصواف مقرر وأحمد عماد وكريم نجيب متدرب.

وقد أعلنت إدارة المهرجان منذ أيام قليلة عن القائمة القصيرة للعروض الدولية المختارة، حيث تضم 20 عرضا مسرحيا لدول عربية وأجنبية، من بينها عرض "حدث في الجنة" إخراج زيد خليل، و"بائع متجول" إخراج المعتمد المناصير من الأردن، و"مجرد بورتريه" إخراج عدى الشنفرى من عمان، و"ساكن متحرك" إخراج أحمد الأحمري من السعودية، و"غربة" إخراج حمزة بن عون من تونس، و"السلطان" إخراج سالم المنصوري من قطر، و"الطابور السادس" إخراج على البلوشى" من الكويت، و"ملكة" إخراج زينة ظروف من سوريا، ومن إسبانيا "أودادا" (udada).