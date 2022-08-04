الكرملين: سياسات الناتو تجاه روسيا هي المسؤولة عن التوترات في أوروبا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، إن سياسات حلف شمال الأطلنطي "العدوانية" تجاه روسيا هي المسؤولة عن التوترات الحالية في أوروبا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها بيسكوف، اليوم الخميس، تعليقا على ما صرح به الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج بأن تصرفات روسيا في أوكرانيا هي المسؤولة عن التوترات الحالية في أوروبا.

وقال بيسكوف: "ظل هذا الوضع يختمر منذ عدة عقود. وقد أثارته إلى حد كبير السياسة العدوانية التي اتبعها حلف شمال الأطلنطي تجاه بلدنا، إذ جعل بنيته التحتية بشكل متكرر أقرب إلى حدود روسيا، وتسبب ذلك في إثارة مخاطر إضافية لنا وتطلب اتخاذ روسيا تدابير مضادة".

وأكد بيسكوف أن موسكو لا تتفق مع رؤية ستولتنبرج للأحداث في أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن "الانقلاب في أوكرانيا عام 2014 ، الذي دبرته الدول الأعضاء في الناتو، كان التهديد الحقيقي للنظام العالمي"، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

كان ستولتنبرج قد قال - في وقت سابق - إن الوضع الحالي في أوروبا هو الأخطر منذ الحرب العالمية الثانية. وأضاف أن "ما يحدث في أوكرانيا مروع ، لكنه سيكون أسوأ بكثير إذا اندلعت حرب بين روسيا والناتو"، ولهذا السبب كانت الدول الأعضاء في الحلف تساعد أوكرانيا بالأسلحة والمال والمعدات ، لكن جنودها لم يدخل أراضي ذلك البلد.