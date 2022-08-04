محافظ الغربية يهنئ الأولى على الثانوية الأزهرية في منزلها

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بزيارة منزلية للطالبة ريم عيسى عبد القادر البدوي أبنة مدينة سمنود وذلك لتهنئتها عقب حصولها على المركز الأول جمهوري في شهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي مكفوفين وذلك بحضور فضيلة الشيخ عصام بكر رئيس المنطقة الأزهرية بمحافظة الغربية .

أعرب المحافظ - خلال زيارته اليوم الأربعاء، عن سعادته الدائمة بحصول أبناء الغربية على المراكز المتقدمة كل عام في مختلف الشهادات؛ مؤكدا على فخره واعتزازه بحصول الطالبة ريم على المركز الأول على مستوى الجمهورية عن الشعبة الأدبية هذا العام؛ متمنياً لها دوام التقدم والرقي والتفوق؛ موجهاً لها الدعوة لحضور الحفل السنوي للمتفوقين في نهاية الشهر الجاري .

جدير بالذكر أن المحافظ قد حرص منذ إعلان النتيجة على إجراء مكالمة تليفونية مع الطالبة؛ فور إعلان الأزهر عن أسماء الطلبة الأوائل وتصدر الطالبة ريم قائمة الأوائل بمجموع 617 درجة بنسبة 97,94 % .

تجدر الإشارة إلى أنه رافق المحافظ خلال الزيارة رضا على قويطة رئيس المركز والمدينة والشيخ سمير هلال مدير إدارة سمنود التعليمية الأزهرية .