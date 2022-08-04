 خبراء التحكيم يجتمعون: الغندور أخطأ بإلغاء هدف الأهلي.. وفاركو ليس له ركلة جزاء - بوابة الشروق
الخميس 4 أغسطس 2022 1:09 ص القاهرة القاهرة 24°