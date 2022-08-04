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مصر
إطلاق الصفحة الرسمية لرئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر تغير المناخ COP27
بينها مصر.. مساعد وزير التموين: دول تستفيد من الأزمة الاقتصادية الراهنة
عماد الدين حسين يكشف تفاصيل الاجتماع الرابع للحوار الوطني: استغرق 6 ساعات
مصدر بالتضامن: مليون مستفيد من ذوي القدرات الخاصة من الدعم النقدي بـ5 مليارات جنيه
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بيان روسي: تفاقم الوضع فى ناجورنو كاراباخ بين أرمينيا وأذربيجان
موسكو تعلن إتمام 27 عملية تبادل أسرى وجثامين مع كييف
وزيرة الخارجية الألمانية تتهم حكومة باماكو بعرقلة مهمة الجيش الألماني في مالي
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خبراء التحكيم يجتمعون: الغندور أخطأ بإلغاء هدف الأهلي.. وفاركو ليس له ركلة جزاء
بعد تعادل الأهلي مع فاركو.. تعرف على ترتيب الدوري الممتاز
لابورتا: رفعنا سقف الطموحات في برشلونة.. وهذا موقفنا تجاه ميسي
رأي
فن
42 حفلا متنوعا.. تفاصيل مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الـ30
ارتداء ملابس صيفية أنيقة.. تفاصيل حفل كاظم الساهر بالساحل الشمالي غدا
بالصور.. محمد كريم يحتفل بفيلمه A Day to Die في عرض خاص بأكتوبر
أحمد كامل يطرح كليب أحدث أغانيه أكتر من السكوت
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مواطن
رئيس تنمية الصعيد: المنطقة اللوجستية في أسوان ستكون واعدة
اتحاد الغرف السياحية يعلن التحقيق مع الشركات صاحبة اللافتات المسيئة للقطاع
الحكومة توافق على تجديد قرار خفض إنتاج شركات الأسمنت لمدة عام
حوادث وقضايا
مصدر أمني: قنوات الإخوان تعرض ادعاءات قديمة للتغطية على جرائمها وإثارة البلبلة
تسريب نيرة أشرف.. الممرضة تعترف بتصوير الجثمان وتداول الفيديو بمشاركة متهمة أخرى
انهال عليها بالشومة.. نهاية مأساوية لسيدة على يد زوجها «مدمن المخدرات» بالفيوم
صحة مطروح: إصابة 16 شخصا بينهم طفلان في انقلاب سيارة ربع نقل بالساحل الشمالي
تليفزيون
المستشار محمود فوزي: مجلس أمناء الحوار الوطني يضم آراء متعددة.. وكل نقاشاته مطولة
الجمعيات الأهلية: القيادة السياسية وجهت بتوفير فرص العمل وتدشين المشروعات