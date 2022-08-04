مسؤولون: متوقع وصول أول شحنة حبوب أوكرانية منذ بداية الحرب لبريطانيا خلال 10 أيام

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قال مسؤولون غربيون، اليوم الخميس، إنه من المتوقع وصول أول شحنة حبوب أوكرانية لبريطانيا منذ بدء الغزو الروسي خلال عشرة أيام.

وقد حوصرت ملايين الأطنان من الحبوب في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي منذ أكثر من ستة أشهر.

وسمح اتفاق برعاية الأمم المتحدة الشهر الماضي بمغادرة أول شحنة حبوب أوكرانية هذا الاسبوع في طريقها إلى لبنان.

ونقلت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية عن مسؤول غربي القول بشأن شحنة حبوب أوكرانية جديدة، إن سفينة روجين، التي تحمل علم مالطا" سوف تصل بريطانيا في 14 أغسطس الجاري".

وأضاف المسؤولون "بالتأكيد سوف تكون هذه أول شحنة من أوكرانيا تصل بريطانيا منذ نهاية فبراير الماضي وبداية الغزو".