مرتضى: الـ«VAR» أهم سباب نجاح الزمالك والبعض يحاول الوقيعة بيني وبين فيريرا

اتهم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بعض الأشخاص بمحاولة الوقيعة بينه وبين البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق، مشددًا على أن وجود تقنية حكم الفيديو المساعد من أهم أسباب نجاح الزمالك في السنتين الأخيرتين.

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 66 نقطة، ويلتقي مع الجونة مساء غدٍ، الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «TEN»: «لدينا مدير فني على أعلى مستوى، وهناك محاولات للوقيعة بيني وبينه بسبب الانتصارات الأخيرة، لكن نحن في منظومة متكاملة».

وأضاف: «نجاح الزمالك بسبب المدير الفني والمشرف على الكرة أمير مرتضى المظلوم والجماهير والأهم من كل هذا وجود تقنية حكم الفيديو المساعد الـVAR».

وتابع: «هناك شخص لأول مرة في التاريخ اقتحم غرفة الـVAR وتعرض للإيقاف أربع مباريات وغرامة 50 ألف جنيه وأقول له هذه البداية».

وأتم: «لا يوجد أي ديون على النادي سواء للاعب أو لمدرب، وأمامنا ست مباريات في الدوري هامة كأننا نواجه الأهلي».