 التعاون الإسلامي تدعو لإحياء اليوم الإسلامي لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية - بوابة الشروق
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التعاون الإسلامي تدعو لإحياء اليوم الإسلامي لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية

أ ش أ
نشر في: الخميس 4 أغسطس 2022 - 11:21 ص | آخر تحديث: الخميس 4 أغسطس 2022 - 11:21 ص

دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الدول الأعضاء والهيئة الدائمة المستقلة‎ لحقوق الإنسان والمنظمات المعنية لإحياء اليوم الإسلامي لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، والذي يحتفل به العالم الإسلامي في الخامس من أغسطس من كل عام .

وحثت الأمانة العامة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، الدول الأعضاء على التضامن مع الشعوب الإسلامية في هذا اليوم، الذي أقره مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الدورة الثامنة والأربعين التي انعقدت في "إسلام آباد" بباكستان في مارس 2022، داعية إلى اغتنام هذه المناسبة لاتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز حقوق‎ ‎الإنسان والانتقال بها إلى مكانة أرقى عبر الحوار والتعاون والتعليم والتوعية .

يذكر أن الاحتفاء باليوم الإسلامي لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية يتسق مع الأهداف المنصوص عليها في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي والمتمثلة‎ في تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان‎ وتأكيدا للدور الحضاري والتاريخي للأمة الإسلامية التي منحت البشرية حضارة عالمية.


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