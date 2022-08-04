مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على طلبي فنلندا والسويد الانضمام للناتو

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على طلب فنلندا والسويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" في ظل توجه الحلف العسكري الغربي لتعزيز وضعه لاسيما بعد الأزمة الأوكرانية.

وحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، جاءت نتيجة التصويت بواقع 95 من الموافقين مقابل صوت واحد معارض من بين 96 عضوا شاركوا في التصويت بالمجلس الذي يضم مائة عضو، وهو يحقق بذلك شرط موافقة الثلثين على الأقل من الأعضاء.

وقال تشاك شومر زعيم الأغلبية، في كلمة له بالمجلس، إن هذا التصويت يظهر أن تحالفنا صار أكثر قوة من أي وقت مضى.

ومن المتوقع أن تقدم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وثائق الموافقة على ضم الدولتين الأوروبيتين للحلف.

يذكر أن جميع الدول ال 30 الأعضاء في حلف الناتو ينبغي أن توافق على انضمام فنلندا والسويد للحلف، وبانضمامهما تنتهي وضعية الحياد العسكري طويلة الأمد لهما.