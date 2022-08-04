زيادة الطلب على السيارات الكهربائية بنسبة 10 % في الإمارات

أفادت مجموعة متخصصة في تجارة السيارات بالإمارات أن معدل مبيعات السيارات الكهربائية ارتفع بنسبة 10% خلال الشهر الماضي مقارنة بالأشهر السابقة، مؤكدين أن الإقبال على شراء هذه السيارات ارتفع بشكل كبير خلال النصف الأول من العام الجاري مع الارتفاع العالمي لأسعار الوقود، ومع توافر العديد من مميزات الرفاهية وانخفاض التكاليف التشغيلية لملاك السيارات الكهربائية.



وقال مروان الحيالي المدير العام لمجموعة "حكم موتورز" لتجارة السيارات: "إن الامارات تشهد نقلة نوعية كبيرة في مجال السيارات الكهربائية، برزت بشكل لافت خلال الشهر الأشهر الماضية" ولفت إلى أن سوق السيارات بالإمارات يمر بمرحلة انتقالية منذ بداية العام الجاري مع توجه عدد كبير من المواطنين والمقيمين لشراء السيارات الكهربائية، مع ارتفاع التوقعات بأن يكون الطلب على هذا النوع من السيارات هو السائد بحلول العام 2030.



وأفاد الحيالي أن السوق الإماراتي يعد في مقدمة الأسواق المستهلكة للسيارات الكهربائية على مستوى الشرق الأوسط لرغبة الجميع باقتناء الأفضل والأحدث ومواكبة التطور العالمي في سوق السيارات.



وذكر أن حكومة الإمارات واكبت هذا التطور عبر تهيئة البنية التحتية المناسبة لشحن السيارات الكهربائية، وتوفير الشواحن الكهربائية وتوزيعها على مناطق مختلفة واستمرار التوسع بنشرها.



وأكمل الحيالي بالقول: "لمواكبة النمو المتسارع في سوق السيارات الكهربائية دخلت السيارة الكهربائية ذات الحجم الكبير من نوع فان مرسيدس (في اي بي) التي تتسع لعائلة كاملة مكونة من ثمانية أفراد، للإمارات... كما تم استيراد إصدارات جديدة من السيارات الكهربائية لم تكن متوفرة من قبل في أسواق الدولة ومنطقة الخليج لتلبية طلبات المواطنين والمقيمين ودعم استراتيجية الدولة للاعتماد على الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر".