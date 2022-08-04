 استئناف المفاوضات النووية الدولية الإيرانية في فيينا بعد توقف استمر 5 أشهر - بوابة الشروق
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استئناف المفاوضات النووية الدولية الإيرانية في فيينا بعد توقف استمر 5 أشهر

أ ش أ
نشر في: الخميس 4 أغسطس 2022 - 2:08 م | آخر تحديث: الخميس 4 أغسطس 2022 - 2:08 م

استؤنفت المحادثات النووية الدولية مع إيران، اليوم الخميس، بعد توقف استمر خمسة أشهر، حيث يشارك في المفاوضات كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري والمفاوض الأمريكي روبرت مالي ودبلوماسيون من روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا بهدف بحث سبل العودة إلى اتفاقية فيينا النووية لعام 2015.

وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ومنسق المفاوضات إنريكي مورا - في تصريح اليوم الخميس، إن مسودة الحل والتي تم تعديلها بشكل طفيف وطرحها على الطاولة منذ 20 يوليو الماضي ستتم مناقشتها في الجولة الأولى للمفاوضات بعد توقف منذ مارس الماضي.

يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، انسحب من الاتفاقية النووية في عام 2018 وفرض عقوبات اقتصادية على إيران بعد ذلك انتهكت القيادة في طهران شروط الاتفاق.

وحذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في يونيو الماضي من أن طهران سيكون لديها ما يكفي من مواد للبدء فى تصنيع قنبلة نووية في غضون أسابيع.


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