بدء المناورات العسكرية الروسية المنغولية المشتركة سيلينغا 2022

بدأت التدريبات العسكرية الروسية المنغولية المشتركة "سيلينغا 2022" اليوم /الخميس/ في ميدان خوفد التدريبي، في الجزء الغربي من منغوليا.

وأعلن البيان الصادر على ضوء التدريبات، حسبما أوردت قناة (روسيا اليوم) الفضائية اليوم الخميس أن حفل افتتاح التدريبات العسكرية الروسية المنغولية التقليدية المشتركة سيلينغا -2022، أقيم في منطقة خوفد في الجزء الغربي من منغوليا، في ميدان التدريب الذي يحمل نفس الاسم، ورفعت أعلام الدولتين ونشيد كل من الدولتين المشاركتين".

يشار إلى أن تدريبات "سيلينغا 2022" ستعمل على إعداد وتنفيذ إجراءات مشتركة لتدمير الجماعات المسلحة غير الشرعية في المناطق الصحراوية الجبلية وفي المناطق الحضرية.

ويشارك ما يصل إلى 1.2 ألف عسكري في التدريبات، كما يشارك فيها حوالي 300 وحدة من المعدات العسكرية.

وتقام تدريبات سيلينغا سنويا منذ عام 2008، وحتى عام 2011، كانت هذه تدريبات تكتيكية بالذخيرة الحية وكان يطلق عليها اسم "دارخان".

لكنه في عام 2011، تمت إعادة تسمية هذه التدريبات انطلاقا من اسم النهر، الذي ينبع من منغوليا، ويتدفق عبر إقليم بورياتيا إلى بحيرة بايكال، (سيلينغا).

وبدأت "سيلينغا" في التوجه نحو مكافحة الإرهاب. وتجرى التدريبات التي يشارك فيها أكثر من ألف جندي من البلدين كل عام بالتناوب في روسيا ومنغوليا.