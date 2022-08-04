هجوم عنصري من شاب ألماني على سيدة محجّبة حامل

تعرّضت سيدة محجّبة حامل لما يعتقد أنه اعتداء عنصري على متن حافلة في مدينة برلين، حسب ما قالت الشرطة الألمانية، فيما يُعتقد أن المشتبه به البالغ من العمر 20 عاماً تهجّم على السيدة لفظياً وجسدياً.



وقالت السيدة المُعتدى عليها إنها كانت تتحدث على الهاتف باللغة العربية، لتتفاجأ بالمشبه به يهاجمها ويهينها باستخدام ألفاظ عنصرية، ثم يلاحقها إلى الطابق السفلي من الحافلة ذات الطابقين، وفقا للنسخة الألمانية لموقع "تي آر تي" الإخباري .



وأضافت السيدة البالغة من العمر 27 عاماً أن المشتبه به أمسك برأسها ولكمها في كتفها وركلها في بطنها، وحاول مراراً نزع حجابها، قبل تدخل عدد من ركاب الحافلة.



وقالت الشرطة إنها عثرت على مخدرات مع المشتبه به، الذي نُقل لاحقاً إلى جناح الأمراض النفسية في المستشفى، فيما نُقلت السيّدة الحامل إلى المستشفى كإجراء احترازي بعد الحادث.