رئيس النواب اللبناني: تطبيق الدستور والقانون هو مسار العدالة بانفجار المرفأ

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن تطبيق الدستور والقانون هو المسار الذي يوصل حتما إلى العدالة وكشف الحقيقة.

جاء ذلك في بيان لبري اليوم، بمناسبة الذكرى الثانية لانفجار ميناء بيروت البحري في الرابع من أغسطس عام 2020.

وأوضح بري أن المتضررين من الانفجار هم ضحايا جريمة اصابت كل لبناني في الصميم، مؤكدا الحاجة إلى تحمل المسئولية الوطنية، داعيا بالرحمة للشهداء والصبر والسلوان لذويهم ولكل لبناني.

ورغم مرور عامين على انفجار ميناء بيروت البحري، إلا أن التحقيقات في القضية متعثرة بسبب خلافات حول مسار التحقيقات.