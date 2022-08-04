الاحتلال الإسرائيلي يحكم على محافظ القدس بالحبس المنزلي المفتوح وكفالة مالية كبيرة

أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، قرارا بفرض الحبس المنزلي على محافظ القدس عدنان غيث، دون تحديد فترة زمنية للقرار، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقال رامي عثمان محامي محافظ القدس، لـ«وفا»: «محكمة الاحتلال قررت إصدار حكم بالحبس المنزلي على محافظ القدس عدنان غيث، دون تحديد فترة زمنية، تمهيدا لمحاكمته، وفرضت كفالة مالية عالية إلى جانب فرض كفالة مالية أخرى على الكفلاء».

وعقدت محكمة الاحتلال المركزية، اليوم الخميس، جلسة محكمة لمحافظ القدس المعتقل منذ الإثنين الماضي، للنظر من في لائحة اتهام من 11 بندا قدمتها نيابة الاحتلال بحقه، تتعلق بما سمته نيابة الاحتلال 17 خرقا لقرار منعه من دخول الضفة الغربية منذ لحظة صدور القرار.

وإضافة للحبس المنزلي المفتوح، فرضت محكمة الاحتلال غرامة مالية بقيمة 25 ألف شيكل بحق المحافظ والموقعين على كفالته من أسرته واصدقائه.

في حين أكد مصدر مقرب من المحافظ غيث، أن هذا الشكل من القرارات مورس عليه في بداية عام 2000، حيث فرض عليه الحبس المنزلي لمده تزيد عن عامين، وبعد ذلك تمت محاكمته بالسجن الفعلي لمدة تزيد عن عام ونصف العام.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت المحافظ غيث من منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، الإثنين الماضي.

وسبق وأن اعتقل المحافظ 35 مرة، منذ تسلمه لمهامه محافظ القدس في أغسطس 2018.

ويتعرض المحافظ غيث إلى حملة من الملاحقة والاعتقال ومنع المشاركة في الاجتماعات أو لقاء شخصيات فلسطينية، إلى جانب منعه من السفر أو مغادرة القدس المحتلة.