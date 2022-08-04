الهند تسجل 19 ألفا و893 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الهندية 19 ألفا و893 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 44 مليونا و87 ألفا و37 حالة.

وأضافت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم /الخميس/ - أنه تم تسجيل 53 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 526 ألفا و530 حالة.

وأوضحت أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 136 ألفا و478 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 43 مليونا و424 ألفا و29 شخصا، وذلك بعدما تعافى 20 ألفا و419 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.