موسكو تعلن إتمام 27 عملية تبادل أسرى وجثامين مع كييف

أعلن مسؤول روسي اليوم الأربعاء أن كييف وموسكو تبادلتا أسرى وجثامين للقتلى جراء الصراع 27 مرة منذ بدء الحرب.

ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية عن نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين قوله خلال إحاطة إعلامية أمام الملحقيات العسكرية الأجنبية: "بمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كان من الممكن أيضًا تنظيم حوار مع كييف حول تبادل أسرى الحرب وجثث القتلى من الجنود. وقد تم تنفيذ 27 عملية من هذا القبيل حتى الآن".

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة طبية دائمة في وزارة الدفاع الروسية لفحص المرضى والجرحى من أسرى الحرب. وتعمل اللجنة وفق التوصيات والمبادئ المستندة إلى اتفاقية جنيف.

وبدأت روسيا في 24 فبراير الماضي غزو أوكرانيا ، وادعت أن هدفها من العملية القضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.

وتمت أكبر عملية لتبادل الأسرى في يونيو، عندما بادل كل طرف 144 أسير حرب.

يشار إلى أن مفاوضات تبادل الأسرى هي إحدى القنوات الدبلوماسية الأخيرة المتبقية بين موسكو وكييف بعد انهيار المحادثات بشأن التوصل إلى تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا.

وظهرت مؤخرا عدة مقترحات لاستغلال هذه القنوات لإعادة إطلاق مفاوضات السلام، في محاولة لإنهاء القتال الذي بدأ في فبراير عندما غزت القوات الروسية أوكرانيا.

وأوضح فومين أن إخلاء مصنع أزوفستال للصلب في ماريوبول تم الاتفاق عليه أيضا عبر هذه القناة، حيث تم الإفراج عن ما يربو على 3000 شخص من بينهم مئات المدنيين. وذكر أن "العمليات كانت ذات طابع إنساني بحت".

ورغم ذلك، نجم عن القصف الذي حدث مؤخرا لمعسكر لأسرى الحرب شرقي أوكرانيا مقتل العشرات من مقاتلي كتيبة أزوف الذين تحصنوا في المصنع في ماريوبول، الذي تم حصاره لأسابيع قبل استسلام القوات في مايو.