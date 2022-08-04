مواطنو غرب دارفور يكرمون نائب رئيس مجلس السيادة السوداني تقديراً لجهوده لتحقيق السلام والمصالحات

كرم مواطنو ولاية غرب دارفور، ممثلين في الفعاليات الأهلية الشعبية والثقافية والرياضية، الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع، تقديراً لجهوده المبذولة لبسط الأمن وتحقيق المصالحات ورتق النسيج الاجتماعي بالسودان.

وذكر مجلس السيادة، في بيان اليوم الأربعاء، أن الآلاف من المواطنين احتشدوا باستاد مدينة الجنينة اليوم، يحملون لافتات وشعارات تدعو للسلام والتعايش السلمي ونبذ الخلافات والنعرات القبلية والجهوية.

وأعرب دقلو، لدى مخاطبته الجماهير المحتشدة باستاد الجنينة، عن بالغ شكره وتقديره للجنة التكريم بقيادة الأمير الطاهر عبد الرحمن بحر الدين وعموم مواطني غرب دارفور، على استجابتهم لنداء السلام والتعايش السلمي.

وأشار دقلو إلى أن أكبر تكريم يناله هو الحفاظ على المصالحات التي تم توقيعها بين المكونات القبلية، محذراً من أسماهم بأصحاب الأجندات ممن يديرون غرفاً للفتنة والوقيعة بين الأطراف، من التمادي في هذا المسلك، حتى لا يكون مصيرهم السجن، مضيفا: (مثلما هنالك غرف تخطط للحرب هنالك أيضاً غرف تعمل للسلام وتفكيك أي تجمعات إجرامية)، وتوعد كل من يتجاوز حدوده بالسجن في بورتسودان كمصير بعض المتفلتين الذين تم ترحيلهم قبل أيام.

وأشار إلى أن تواجده بولاية غرب دارفور ليس تبطلا، وإنما لرتق النسيج الاجتماعي وبسط هيبة الدولة واعادة النازحين طوعاً إلى مناطقهم، مؤكداً استعداده التام لإعادة من يرغبون في العودة إلى مناطقهم الأصلية او للمعسكرات ، منوهاً إلى وجود بعض أصحاب الأجندات، ممن تربطهم صلات مع أشخاص أو جهات لا يرغبون في العودة.

وكشف عن قرب وصول باخرة تحمل دعما إماراتياً للمساعدة في العودة الطوعية، معرباً عن شكره وتقديره لحكومة وشعب الإمارات، لدعمهم المستمر لشعب دارفور وعموم السودان.