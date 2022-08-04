بنك كريدي أجريكول يسجل ارتفاعا كبيرا في أرباح الربع الثاني

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سجلت مجموعة كريدي أجريكول إس إيه المصرفية الفرنسية، ارتفاعا كبيرا في أرباح الربع الثاني على أساس سنوي.

وأفادت كريدي أجريكول بأن صافي دخل المجموعة الأساسي في الربع الثاني بلغ 1.91 مليار يورو، بزيادة 18.1% مقارنة بالربع نفسه العام الماضي.

وبلغ ربح السهم الأساسي 0.6 يورو، بزيادة بنسبة 16.5%. وبلغ صافي الدخل المعلن لحصة المجموعة 1.98 مليار يورو، بزيادة 0.4% على أساس سنوي.

وبلغ صافي ربح السهم المعلن 0.63 يورو مقابل 0.64 يورو في الربع نفسه العام الماضي.

ووصلت الإيرادات الأساسية للمجموعة 6.19 مليار يورو، بزيادة 6.2% على أساس سنوي.

وأعلنت المجموعة الأم كريدي أجريكول جروب عن صافي دخل أساسي في الربع الثاني بلغ 2.45 مليار يورو، بزيادة 3.4% عن الفترة نفسها العام الماضي.

وبلغ صافي الدخل المعلن لحصة المجموعة 2.77 مليار يورو، وهو ما يمثل استقرارا على الوضع قبل عام.

بلغت الإيرادات الأساسية للمجموعة 9.64 مليار يورو، بزيادة 3.7% على أساس سنوي.