أو إم في-ألمانيا لتكرير النفط تعلن نفاد إمدادات زيت التدفئة والديزل

أعلنت شركة "أو إم في" لتكرير النفط في ألمانيا، اليوم الخميس، أنها تشهد "نفاد" إمدادات زيت التدفئة والديزل، في أحدث مؤشر على الضغوط التي يتعرض لها سوق الوقود في البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشركة قولها في بيان، اليوم الخميس، إن "أو إم-ألمانيا" التي تمتلك مصفاة تكرير بجنوب البلاد "تلاحظ نفادا حاليا في زيت التدفئة والديزل... ربما يرجع ذلك إلى الأزمة الناجمة عن النقص في السوق وما ترتب على ذلك من المضاربات المفرطة وتكديس المخزون".

يذكر أن مناطق جنوبي ألمانيا، والنمسا وسويسرا، تواجه تقلص الإمدادات القادمة عبر نهر الراين الذي يعد خط الإمدادات القادمة من بحر الشمال، وذلك بسبب انخفاض منسوب المياه في النهر بشكل من شأنه أن يؤدي إلى توقف حركة النقل التجاري وذلك بعد أن أدى الطقس الحار إلى ضحالة المياه في النهر بشكل لا يسمح للسفن بالإبحار.

غير أنه حتى قبل حدوث هذه التطورات، كانت السفن تبحر بالفعل بحمولة جزئية لأن الشركة أوقفت تحميل الوقود على شاحنات في مستودعين إلى حين عودة مصفاتها في بورجهاوزن القريبة من ميونخ من الصيانة الدورية، وسيستمر هذا الإيقاف حتى الخامس عشر من آب/أغسطس الجاري.