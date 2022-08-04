موسكو: تحقيقات في مقطع فيديو لإعدام أسرى حرب روس على يد متطرفين أوكرانيين

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، أنها ستدرس مقطع فيديو آخر في إحدى قنوات "تلجرام" يشير إلى معاملة العسكريين الأوكرانيين اللاإنسانية للأسرى الروس.

وذكرت اللجنة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس - أن مقطع الفيديو يظهر إعدام جنود روس عزل، وأن الجنود الأوكرانيين بعد المجزرة، تركوا جثث ضحاياهم على الطريق.

وبحسب المعلومات الأولية، وقع الحادث في منطقة تشيرنيهيف في أواخر مارس وأوائل أبريل 2022. وتفترض لجنة التحقيق الروسية أن مسلحين من القطاع الأيمن (منظمة صنفت كمنظمة إرهابية ومحظورة في روسيا) متورطون في الجريمة.

وأفادت لجنة التحقيق الروسية بهذا الشأن بأن هذه الوقائع تشهد مرة أخرى على انتهاك الجانب الأوكراني لمتطلبات اتفاقية جنيف المؤرخة 12 أغسطس 1949 بشأن معاملة أسرى الحرب.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - : "أريد أن أتحدث مع الرئيس الصيني بشكل مباشر، كانت عندي مكالمة واحدة مع شي جين بينج جرت منذ عام واحد".

وأضاف أنه لم يجر أي مكالمات مع الصين منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، متابعا: "أعتقد أنه سيكون أمرا مفيدا".

يشار إلى أن الرئيس الصيني أكد - خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في يونيو الماضي - أنه يجب على كل الأطراف المعنية العمل من أجل حل مناسب للأزمة الأوكرانية.