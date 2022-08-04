توقيف نائب في البرلمان التونسي المنحل بتهمة التآمر على أمن الدولة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أوقفت قوات الأمن التونسية النائب في البرلمان المنحل راشد الخياري الصادر ضده حكم بالسجن لمدة عامين ومحاضر تفتيش لعدة تهم من بينها التآمر على أمن الدولة.

وأفادت وزارة الداخلية بأن النائب أوقف في مقهى بجهة العوينة في العاصمة بعد توفر معلومات دقيقة بشأنه.

كما أكد محاميه مختار الجماعي توقيفه من قبل الأمن.

وصدر ضد الخياري حكم بالسجن وبطاقة جلب (مذكرة استدعاء) من القضاء العسكري وهو ملاحق أيضا بتهمة الإساءة للجيش.

وأثار الخياري المحسوب على التيار الإسلامي المحافظ جدلا لنشره مقاطع صوتية نسبها لمسؤولين واتهامه الرئيس الحالي قيس سعيد بتلقي تمويلات أجنبية من الولايات المتحدة لدعم حظوظه في الانتخابات الرئاسية في 2019، وهو ما نفته السفارة الأمريكية في تونس.