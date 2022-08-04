مسرح الطليعة يقدم العرض المسرحي ليلة القتلة ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح

يستضيف مسرح الطليعة التابع للبيت الفني للمسرح، غدا الجمعة، وبعد غد السبت، مسرحية "ليلة القتلة" بقاعة صلاح عبد الصبور، وذلك ضمن فعاليات الدورة الخامسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، "دورة المخرج المسرحي المصري" والذي يستمر حتى 8 أغسطس الجاري.

"ليلة القتلة" تقدم على مسرح الطليعة ضمن عروض البيت الفني للمسرح، وهم 5 عروض مشاركة بالمسابقة الرسمية"الحفيد" و"الحب في زمن الكوليرا" و"كاليجولا" و"هاملت بالمقلوب".

المسرحية كتبها خوزيه تريانا عام 1965، وقدمت احترافيا بمصر لأول مرة في عام 1979 على مسرح الطليعة بقاعة صلاح عبد الصبور، والتي كان يطلق عليها في ذلك التوقيت قاعة 79، وحققت نجاحا كبيرا وقت عرضها.

العرض يناقش الفارق بين الأفكار البديلة لما هو كائن وراسخ والفوضى التي ستنشأ حتما حين يكون التمرد غير مؤسس على رؤية شاملة،وهو من إنتاج فرقة مسرح الطليعة،البيت الفنى للمسرح،وتأليف خوزيه تريانا، ترجمة فتحى العشرى، موسيقى وألحان محمد حمدي رؤوف، أشعار عوض بدوى، ديكور وملابس سماح نبيل، إضاءة إبراهيم الفرن، والمخرج المنفذ وليد الزرقانى، إعداد وإخراج صبحي يوسف.

