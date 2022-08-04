حملة مكبرة بالمنشأة لفتح طرق بديلة لحين الانتهاء من الصرف الصحي والغاز

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة، حملة مكبرة لتمهيد وفتح طرق بديلة بقرية "أولاد سلامة"، عوضا عن الطرق الرئيسية التي يجري بها حاليا أعمال خطوط الصرف الصحي، والغاز الطبيعي، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن التخفيف عن كاهل المواطنين، وفتح محاور مرورية بديلة لهم لحين الانتهاء من المشروعات.

وأوضحت فريدة سلام رئيس مركز ومدينة المنشاة أنه تم تمهيد وفتح طريق اولاد سلامة/ الشواولة، من خلال ثلاث خطوط "نجع الجوانب، نجع أبو خشالة، كوبري الحيزي"، وتم تسوية الطرق باستخدام الجليدر ومعدات الوحدة، مشيرة إلى أهمية تلك الطرق لخدمة أهالي "أولاد سلامة" والقرى والنجوع المحيطة، لافتة إلى استمرار أعمال المتابعة لحين الانتهاء من كافة الأعمال.