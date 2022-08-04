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زيادة الإضرابات تهدد انتظام خدمات السكك الحديدية البريطانية

د ب أ
نشر في: الخميس 4 أغسطس 2022 - 8:23 م | آخر تحديث: الخميس 4 أغسطس 2022 - 8:23 م

تواجه السكك الحديدية في المملكة المتحدة المزيد من الاضطراب بسبب إضرابات مخطط لها في وقت لاحق من الشهر الجاري، بعدما ذكر أحد الاتحادات إنه سيمدد الإضرابات بين العمال في الشركة المالكة للسكك الحددية البريطانية والمحطات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وذكرت نقابة العاملين بأجر في النقل إن الآلاف من أعضاء شركة "نتوورك ريل ليمتد" المدعومة من الدولة سينضمون إلى الإضراب في 18 و20آب/ أغسطس.

ويعتزم أعضاء في نقابة العاملين بأجر في النقل في شركات من بينها "أفانتي وست كوست" و "سي تو سي" و "كروس كانتري" المشاركة في الإضراب في هذين اليومين.

وتزيد الإضرابات التي تشل حركة شبكة السكك الحديدية البريطانية مرارا من عرقلة حركة النقل عبر البلاد بينما تضع النقابات الموظفين والحكومة في مواجهة بشأن الرواتب والأمن الوظيفي.

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