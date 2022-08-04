إحصاء: نحو 13 مليون شخص كانوا مهددين بخطر الفقر في ألمانيا خلال 2021

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء بألمانيا، أن نحو 13 مليون شخص كانوا مهددين بخطر الفقر في ألمانيا خلال العام الماضي.

وأوضح المكتب في معرض إعلان نتيجة أول تقييم للبيانات المتوافرة أن هذا العدد يمثل 15.8% من إجمالي المواطنين الألمان.

يشار إلى أن من يملك أقل من 60% من متوسط الدخل يعد مهددا بالفقر. وكان ذلك يسري على 13.2 مليون شخص، أي 16.1% من المواطنين في ألمانيا، في عام 2020.

وبحسب بيانات المكتب، زادت خطورة تعرض النساء للفقر أكثر من الرجال، حيث بلغت نسبة النساء المهددات بالفقر في ألمانيا 16.5% في 2021، وبلغت نسبة الرجال 1ر15% فقط.

وأضاف المكتب أن هذه الفجوة بين النساء والرجال تزداد مع التقدم في العمر، وأوضح أن 21% من النساء فوق 65 عاما كن مهددات بالفقر، وبلغت هذه النسبة بين الرجال فوق 65 عاما، 17.4% فقط.

وأرجع المكتب السبب في ذلك إلى قلة استحقاقات المعاش التقاعدي بالنسبة للنساء بسبب فترات انقطاعهن عن العمل نتيجة رعاية الأطفال مثلا.

وأضاف المكتب أن نسبة الأطفال والمراهقين الذين كانوا مهددين بالفقر في ألمانيا بلغت العام الماضي 16.2%، وبلغت 26.6% بالنسبة للأشخاص الذين يربون طفلا بمفردهم، ووصلت إلى 26.8% بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون بمفردهم.

وأشار المكتب إلى أن 47% من الأشخاص الذين لا يملكون عملا كانوا مهددين بالفقر في ألمانيا العام الماضي.

وحذرت الجمعية الألمانية المعنية بالمساواة في الرخاء من تردي الوضع هذا العام في ظل تزايد الأسعار، لافتة إلى أن أزمة كورونا تسببت في زيادة الفقر في ألمانيا بالفعل.