لبنان: لا إصابات نتيجة انهيار صوامع إضافية في مرفأ بيروت اليوم

انهارت، مساء اليوم الخميس، صوامع من الجهة الشمالية للإهراءات بمرفأ بيروت، وذلك تزامنًا مع إحياء لبنان الذكرى السنوية الثانية لانفجار المرفأ.

وأكّد مصدر في فوج إطفاء بيروت لموقع «النهار» اللبناني، أنّ «صومعتين ونصف صومعة وقعت اليوم في أرضها وغبارها تلاشى في الهواء»، مضيفاً أنّه «لم تحدث أيّة إصابة، إذ إنّ المرفأ فارغ من الموظّفين، وفوج الإطفاء المتواجِد في المرفأ قد أخلى مركزه الذي يبعد حوالي 240 متراً عن الأهراء، واتّجه إلى نقطة أكثر أماناً».

وتحل اليوم الذكرى الثانية لانفجار ميناء بيروت البحري، الذي أدى إلى وفاة أكثر من 200 شخص، وأدى لإصابة أكثر من 6000 آخرين، وتشريد أكثر من 300 ألف مواطن في الرابع من أغسطس 2020؛ إثر انفجار كمية 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي كانت مخزنة في العنبر رقم 12 بالميناء منذ عام 2014.

وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون، التزامه بإحقاق العدالة المستندة إلى حقيقة كاملة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في جريمة انفجار مرفأ بيروت.

من جهته، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، إن ميزان العدالة في لبنان لن يستقيم دون معاقبة المسئولين عن انفجار مرفأ بيروت.

وطالب البطريرك الماروني بـ«التعويض للمتضرّرين بانفجار المرفأ»، معقبًا: «الإيمان بقيامة بيروت ومعها لبنان، فيعود بلدنا منارة الشرق وجامعة الشرق ومستشفى الشرق ومصرف الشرق ووطن التلاقي والحوار بين الحضارات والأديان».

وأضاف خلال ترؤسه قداساً لراحة نفس ضحايا انفجار المرفأ: «نرفع صوت الغضب بوجه كلّ المسؤولين أيًّا كانوا وأينما كانوا ومهما كانوا، أولئك الذين يعرقلون التحقيق، كأنّ ما جرى مجرّد حادث تافه وعابر لا يستحقّ التوقف عنده ويمكن معالجته بالهروب أو بتسوية أو مقايضة كما يفعلون عادةً في السياسة، نسأل المسؤولين في الدولة ماذا يريدون أكثر من هذه الجريمة لكي يتحرّكوا؟ وماذا يريد القضاء أكثر من هذا لكي ينتفض لكرامته ويستعيد دوره ويعود قبلة المظلومين؟».