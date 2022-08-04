رئيس تنمية الصعيد: المنطقة اللوجستية في أسوان ستكون واعدة

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قال اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن المنطقة اللوجستية التي ستُقام في محافظة أسوان ستكون واعدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" الذي يُقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى، مساء الأربعاء، أن المشروع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مشروعات تنموية في محافظات الصعيد.

وأشار إلى أن هذه المشروعات تحقق التنمية المستدامة وتدعم الاقتصاد القومي وتجعل مصر البوابة الرئيسية لإفريقيا.

ولفت إلى أن المنطقة الاقتصادية ستقام على مساحة 550 فدانا، وتضم قرية بضائع ومصانع سواء كانت قيمة مضافة أو تجميع تعبئة أو سوقا تجاريا كبيرا أو مركز مال وأعمال وموقف سيارات دوليا يسع نحو 450 شاحنة و18 حافلة.

ونوه بإجراء دراسة مشتركة بين محافظة الصعيد وهيئة تنمية الصعيد، مؤكدا أن المنطقة واعدة وتعتبر مستقبلا واعدا لمصر وشعبها.

والثلاثاء، عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إجتماعا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع اللواء مهندس شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، وذلك لاستكمال الخطوات التنفيذية اللازمة للبدء فى تنفيذ مشروع إنشاء وإدارة الموقف الدولى لسيارات النقل الثقيل والمخطط إنشاؤه بمساحة 50 فدانا كمرحلة أولى.

وصرح محافظ أسوان، خلال الاجتماع، بإقامة منطقة لوجستية عالمية على مساحة 550 فدان قابلة للتوسعات المستقبلية بمنطقة كركر، لاستخدامها فى إقامة مشروعات تنمية عمرانية متكاملة تشمل مشروعات كبرى بمختلف الأنشطة من أبرزها نشاط التجارة والنقل الدولى.