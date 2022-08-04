موسيماني يهنئ وائل جمعة بعيد ميلاده

هنأ بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للأهلي، وائل جمعة، مدير منتخب مصر السابق، بعيد ميلاده الـ 47.

ويمر اليوم الأربعاء، الذكرى الـ 47 على ميلاد أحد أفضل لاعبي الأهلي ومنتخب مصر في التاريخ حيث يحمل وائل جمعة عدد كبير من الألقاب المحلية والقارية مع منتخبنا الوطني والفريق الأحمر.

وكتب موسيماني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: «وائل جمعة، عيد ميلاد سعيد متأخر يا أسطورة بارك الله فيك».

ورحل بيتسو موسيماني عن الأهلي بعد فشل التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

وفي المقابل، نشرت صفحة الأهلي صورة وائل جمعة عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وعلقت عليها: «نحتفل اليوم بعيد ميلاد صخرة دفاع الأهلي ومنتخب مصر عيد ميلاد سعيد».