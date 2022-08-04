قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن أربع خطوات تعمل عليها الوزارة لإعادة الطبيعة إلى طبيعتها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" الذي يُقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى، مساء الأربعاء، أن الخطوة الأولى تتمثل في حملة إعلامية قوية يتم تنفيذها، تتضمن إعلانات في كل الميادين العامة وليس فقط في التلفزيون.

وأوضحت أن الحملة تشمل استعراض جهود الدولة في مواجهة تغير المناخ، والدور المنوط بالمواطن وصولا إلى استضافة قمة المناخ، مشددة على أهمية الوعي بهذه الظاهرة قبل استضافة المؤتمر.

وأشارت إلى أن الخطوة الثانية تتمثل في الحوار الوطني الذي تم إطلاقها في شهر أبريل الماضي، ويشمل جولات في كل المحافظات، موضحة أن هناك اختلافات بين المحافظات في طبيعة التأثر بالتغيرات المناخية.

وأفادت بأنه تم سماع آراء المواطنين ومقترحاتهم بشأن هذه الظاهرة، بحيث لا تكون مدينة شرم الشيخ هي فقط التي تستضيف المؤتمر، لكن يجب أن تكون كل المحافظات واعية لما يحدث.

ونوهت بأن الخطوة الأخيرة تتمثل في إحداث تغيير جذري في طريقة التفكير نحو المناخ وسلوك المواطنين تجاه هذه الظاهرة لا سيما مع استضافة قمة المناخ.