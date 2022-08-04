يشهد لبنان، اليوم الخميس، إحياء الذكرى السنوية الثانية لانفجار مرفأ بيروت الذى أودى بحياة أكثر من 200 قتيل وأصاب أكثر من 6500 شخص، ملحقا دمارا واسعا بالمرفأ وعدد من أحياء العاصمة اللبنانية، وسط تعثر لمسار التحقيق في تلك الفاجعة ودعوات لتحقيق دولي في الحادث.



وخلال السطور التالية نستعرض أبرز محطات التحقيقات اللبنانية في القضية على مدار العامين الماضيين.



أغسطس 2020

تعين القاضي فادي صوان محققا عدليا للإشراف على التحقيقات في القضية.



ديسمبر 2020

ادعى المحقق العدلي فادي صوان الخميس على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وثلاثة وزراء سابقين بتهمة "الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة" وجرح مئات الأشخاص.



فبراير 2021



قررت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار نقل ملف التحقيقات بإنفجار مرفأ بيروت من يد القاضي صوان إلى قاض آخر.



يوليو 2021

حدد القاضي طارق بيطار، موعدا لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، كمدعى عليه في القضية، ووجه خطاب إلى مجلس النواب لرفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيدا للادعاء عليهم وملاحقتهم.



سبتمبر 2021



كلفت الرئاسة اللبنانية نجيب ميقاتي بتأليف الحكومة الجديدة بعد اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة اللبنانية. وأقر ميقاتي بصعوبة المهمة، لكنه أكد وجود "الضمانات الخارجية المطلوبة".



أكتوبر 2021

خرج أنصار حزب الله وحركة أمل اللبنانية في مظاهرات للاحتجاج على رفض شكوى تطالب بتغيير القاضي البيطار الذى يتهمونه بـ"تسيس" القضية، وتخلل الاحتجاجات إطلاق نار كثيف في بيروت، أدى إلى مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.



ديسمبر 2021



قرر المحقق العدلي طارق بيطار، تعليق تحقيقه في انفجار مرفأ بيروت، بعد إبلاغه بدعوى تقدم بها وزيران سابقان يطلبان نقل القضية إلى قاضٍ آخر، في رابع مرة يتم فيها تعليق التحقيق في الكارثة.



أغسطس 2022



دعا خبراء مستقلون من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية بارزة، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إطلاق تحقيق دولى "بلا تأخير" حول انفجار مرفأ بيروت.