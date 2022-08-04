النائبة عبلة الهواري أتوقع مناقشة قانون الأحوال الشخصية خلال دور الانعقاد المقبل

الهواري: ننتظر انتهاء اللجنة القضائية من إعداد القانون ومناقشته ضمن الحوار الوطني

توقعت عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية خلال دور الانعقاد القادم للمجلس الذي يبدأ في أكتوبر، مؤكدة ضرورة إعداد مشروع قانون متوازن لخدمة الأسرة المصرية.

وقالت الهوارى، فى تصريحات لـ«الشروق»، إن أعضاء مجلس النواب فى انتظار انتهاء اللجنة القضائية القانونية المختصة فى قضايا ومحاكم الأسرة التى تم تشكيلها من قبل وزير العدل المستشار عمر مروان، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبعدها سترسله الحكومة إلى مجلس النواب لدراسته.

وأوضحت أن جميع مشروعات القوانين التى تقدمت بها الحكومة وبعض النواب إلى المجلس أخيرا بشأن الأحوال الشخصية لم يتم النظر فيها سواء داخل اللجان النوعية أو الجلسة العامة حتى الآن.

وذكرت عضو مجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية وغيره من القوانين المتعلقة بالقضايا الاجتماعية والمجتمعية سيتم مناقشتها ضمن أجندة الحوار الوطنى وهناك محور خاص بذلك، مشيرة إلى أن الأزهر الشريف له دور حيث إن بعض المواد لابد أن تتفق مع الشريعية الإسلامية لأنها المصدر الرئيسى للتشريع، كما تنص لائحة المجلس على أخذ رأى الجهات المختصة بمشروع القانون، كما سيتم أخذ رأى المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة.