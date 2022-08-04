أكد أحمد كشري، لاعب الأهلي الأسبق، أن الأحمر يحتاج لـ ثورة من أجل تصحيح المسار داخل قطاع كرة القدم، مؤكدًا أن الفريق يواجه العديد من الأزمات الفنية بجانب هبوط مستوى اللاعبين، فضلا عن الأخطاء التحكيمية المتكررة بالمباريات الأخيرة.

وقال كشري، في تصريحات تلفزيونية: « لاعبو الأهلي يعانون من افتقاد الحلول خلال كافة المباريات التي خاضوها بالفترة الماضية، وذلك ليس بسبب سواريش فقط بل موسيماني أيضا تسبب في ذلك».

وأضاف: «مباراة الأهلي وفاركو تشبه مباراة المقاولون العرب، ومن قبلها مباراة مصر المقاصة، كلها لقاءات تتشابه في افتقاد اللاعبين للحلول، هذا ليس النادي الأهلي، وريكاردو سواريش لم يقدم الإضافة حتى الآن».

وواصل: «سواريش لا يقدم حلولا ولم يضع بصمات على الفريق حتى الآن، ويعتمد على حلول قليلة للغاية، الأهلي يحتاج إلى ثورة تصحيح داخل قطاع كرة القدم، بداية من التعاقد مع جهاز فني جديد لإبرام تعاقدات مع لاعبين في معظم المراكز».

وشدد: «التحكيم مازال يقدم لنا مهزلة جديدة خلال الفترة الماضية، إلغاء هدف بيرسي تاو!، عليه الكثير من علامات الاستفهام، وغيره من القرارات رغم وجود الفار».

وأتم: «يجب رحيل سواريش بنهاية الموسم الجاري والتعاقد مع مدرب جديد لقيادة الفريق، ولابد أن يعلم أولا قيمة النادي الذي يدربه وطموح جماهيره».