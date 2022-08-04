مواجهة مصرية مرتقبة في الجولة العاشرة للدوري السعودي

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم جدول مباريات الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والذي يلعب له الثلاثي المصري أحمد حجازي وطارق حامد، لاعبا اتحاد جدة، ومصطفى فتحي لاعب التعاون.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي يوم الخميس الموافق 25 أغسطس المقبل، إذ يلعب الهلال حامل اللقب ضد الخليج كما يلعب اتحاد جدة ضد العدالة يوم الجمعة 26 أغسطس على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، كما يحل التعاون ضيفا على منافسه الفتح يوم السبت الموافق 27 أغسطس المقبل.

وتشهد الجولة العاشرة مواجهة مصرية بين اتحاد جدة والتعاون يوم الإثنين 26 ديسمبر 2022 على ملعب "الجوهرة".