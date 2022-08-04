بيلوسي تلتقي رئيس البرلمان الكوري الجنوبي وسط تصاعد توتر العلاقات الصينية الأمريكية

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التقى رئيس البرلمان الكوري الجنوبي كيم جين بيو رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اليوم الخميس وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين في أعقاب زيارتها لتايوان.

ووصلت بيلوسي إلى سول مساء الأربعاء قادمة من تايوان حيث أكدت مجددا التزام الولايات المتحدة الثابت بدعم الديمقراطية في الجزيرة. ونددت الصين برحلتها إلى تايوان التي تعتبرها إقليما متمردا، وأعلنت عن تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية حول الجزيرة.

واجتمعت بيلوسي اليوم الخميس مع كيم لإجراء محادثات حول الأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي وقضايا أخرى معلقة. وحضر الاجتماع أيضا قادة حزب سلطة الشعب الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.