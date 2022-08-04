سي إن إن: المراكز الأمريكية تعلن خطتها لإجراءات التخفيف من قيود كورونا

كشفت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية عن خطة تعتزم المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها تنفيذها للتخفيف من القيود الخاصة بفيروس كورونا.

وأشارت الشبكة، اليوم /الخميس/، إلى أنه من المتوقع لهذه الخطة أن تتضمن توصيات بتخفيف إجراءات العزل الصحي بالنسبة للأشخاص الذي يتعرضون للفيروس مع الإعفاء من شرط التباعد بـ 6 أقدام.

ومن المتوقع أن تتراجع المراكز عن نظام الفحص المنتظم لاستكشاف الإصابات في المدارس لمراقبة انتشاره، وبدلا من ذلك، فمن المقرر إجراء الاختبار على مستوى المناطق المختلفة مع التركيز على المناطق الأكثر خطورة مثل مؤسسات الرعاية والسجون.

وقد تمت مراجعة هذه التغييرات من جانب أساتذة متخصصين ومسئولين في الصحة العامة.