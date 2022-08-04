دمشق: وصول سفينة سورية بعد احتجازها في لبنان وإفراغ حمولتها في مرفأ طرطوس

أعلنت وزارة النقل السورية، أن السفينة "لاوديسيا" وصلت اليوم الخميس إلى مرفأ طرطوس لتبدأ تفريغ حمولتها وفق ما هو مقرر، وذلك بعد احتجازها في مرفأ طرابلس لعدة أيام بناء على "الادعاءات" التي تقدم بها السفير الأوكراني في بيروت.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء (سان)، إنه على مدى الأيام الماضية تابعت الوزارة والمؤسسة السورية للنقل البحري "الجهة الحكومية المالكة للسفينة" بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة النقل والأشغال اللبنانية والمعنيين في مرفأ طرابلس قضية السفينة التي كانت تنفذ رحلة مقررة لها.

وبينت الوزارة أن من ضمن رحلة السفينة إيصال توريدات غذائية "الطحين" إلى إحدى الشركات التجارية في لبنان ولتتابع بعد ذلك إفراغ حمولتها في مرفأ طرطوس بشكل روتيني ومعتاد.

وأشارت الوزارة إلى أن "صدور قرار القاضي اللبناني المختص بعد تدقيقه الأوراق والثبوتيات المتعلقة بالسفينة وكل الإجراءات اللازمة بذلك دون التوصل لأي من إدعاءات السفير الأوكراني يؤكد بطلان كل ما تم حبكه وتلفيقه والمبني على التسييس والولاء للإدارة الأمريكية وحلفائها في حربها ضد سوريا وفرضها الإجراءات القسرية الظالمة أحادية الجانب على الشعب السوري واحتياجاته والتي وصلت لمنع وتأخير وصول المواد الغذائية لمرفأ طرطوس".

وتوجهت الوزارة في بيانها بالشكر لكل الجهود التي ساهمت في عودة السفينة ، مؤكدة استمرار عملها وكل السفن الأخرى في تأمين احتياجات الشعب السوري والإبحار وفق الخطط الموضوعة لها.

وكانت السفينة غادرت صباح اليوم الخميس مرفأ طرابلس في لبنان بعدما أصدرت قاضية الأمور المستعجلة بالإنابة في طرابلس زينب رباب قرارا قضى بفك الحجز عنها والسماح لها بالإبحار.

وسمحت رئاسة مرفأ طرابلس للسفينة بالمغادرة وفقا للأصول القانونية اللبنانية.

وأعلن عن وصول السفينة إلى مرفأ طرابلس، شمالي لبنان، محملة بقمح وطحين، يوم الأربعاء قبل الماضي، وبدأت الاحتجاجات والإنذارات من عدد من الدول الغربية تصل إلى لبنان بسببها.

وكانت السفارة الأوكرانية قالت في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن الشحنة التي تحملها السفينة تم تصديرها من ميناء فيودوسيا بشبه جزيرة القرم على البحر الأسود.

وتقول كييف إن هذه السفينة تحمل كميات من الحبوب المسروقة من الأراضي الأوكرانية.